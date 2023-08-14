«Цели Запада не достигнуты»: В США пришли в бешенство из-за поведения союзника России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С самого начала конфликта на Украине, Соединенные Штаты и Евросоюз предпринимали активные попытки по настраиванию Сербии против России, однако этого так и не удалось сделать. Об этом рассказали CNN.

— Спустя 18 месяцев, по словам некоторых экспертов, цели Запада не достигнуты. Сербия отказалась присоединяться к европейским санкциям против России, — говорится в публикации.

Отмечается, что несмотря на старания Запада, Сербия так и не стала сближаться с НАТО и ЕС, а также не отдалилась от России. При этом изначально западные чиновники надеялись, что президент Александр Вучич присоединится к санкциям, однако он напротив подписал с Владимиром Путиным соглашение о безопасности.

Председатель Комитета по иностранным делам Британии Алисия Кернс и вовсе считает, что президент Сербии раз за разом смеется в лицо Западу.

Ранее президент Александр Вучич заявил, что разговор с Владимиром Зеленским никак не поменял его позицию по вопросу антироссийских санкций. Сербия будет руководствоваться только своими интересами.