СБУ задержала двух женщин в Киеве за посты в соцсетях Фото: REUTERS

В Киеве Служба безопасности Украины задержала двух местных жительниц за распространение фейков в социальных сетях. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

— СБУ задержала в Киеве двух пропагандисток, которые ежедневно «разгоняли» до 70 фейков в украинском сегменте популярных соцсетей и телеграмм-каналов, — говорится в публикации Службы безопасности.

Следователи установили, что задержанные киевлянки публиковали информацию о Вооруженных силах Украины, вызывая этим «панические настроения у украинцев». Им предъявили обвинение в коллаборационной деятельности и теперь им грозит до 12 лет тюрьмы.

Ранее стало известно, что СБУ задержала настоятеля канонической Украинской Православной церкви по подозрению в подозрению в помощи эвакуации жителей Киевской области в Белоруссию.