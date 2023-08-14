Экс-генерал СБУ приговорен к 12 годам заключения с конфискацией за госизмену Фото: Shutterstock

Офис генерального прокурора Украины заявил, что бывшего генерал-майора Службы безопасности Украины (СБУ) приговорили к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Как передает «Страна.ua», приговор вынесли бывшему заместителю руководителя Центра спецопераций СБУ «А» Валерии Шайтанове, а в решении суда отмечается, что генерал-майор передавал России данные, составляющие гостайну.

В сообщении прокуратуры говорится, что генерал-майора обвиняют также в «покушении на совершение террористического акта, а также незаконном обращении с огнестрельным оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Он приговорен к 12 годам за решеткой с конфискацией имущества».

Напомним, в минувшую пятницу, 11 августа, президент Украины Владимир Зеленский распорядился освободить от должностей всех областных военкомов, заявив об их государственной измене. Как сообщалось такое решение было принято из-за скандалов со взятками.