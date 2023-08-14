Реставраторы завершили обследование “Троицы” Андрея Рублева

Специалисты завершили обследование "Троицы" Рублева Фото Артем Геодакян / ТАСС

Заведующая отделом по научно-методической работе и выставочной деятельности Научно-реставрационного центра имени Грабаря Елена Проханова сообщила, что обследование “Троицы” Андрея Рублева завершено.

“Обследование завершилось. Сейчас этап анализа полученной информации. На её основании будет выработана программа дальнейших мероприятий”, — сообщила Проханова РИА Новости.

Напомним, 12 июля “Троица” Андрея Рублева была передана в безвозмездное пользование Русской православной церкви. 19 июля она была перевезена в реставрационный центр, а 24 июля реставраторы начали обследование иконы.

Директор центра Грабаря Дмитрий Сергеев отмечал, что специалистам предстоит масштабная работа по восстановлению, а во время реставрации такого памятника могут вскрыться обстоятельства и новые факты, которые повлияют на длительность работ. Сергеев подчеркивал, что икона находится в сложном состоянии и ранее специалистами были отмечены некоторые деструктивные процессы.