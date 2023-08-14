Суд в Москве отказался переводить блогера Валерию Чекалину под домашний арест Фото: Александр РОГОЗА

Московский городской суд признал законным отказ поместить блогера Валерию Чекалину (Лерчек) под домашний арест.

«Постановление суда первой инстанции оставить без изменения, представление прокуратуры – без удовлетворения», – передает ТАСС слова судьи.

Сайт KP.RU писал о том, что Следственный комитет России потребовал ужесточить меру пресечения блогерам Лерчек и Артемчеку и перевести их под домашний арест. По мнению следствия, супруги неоднократно нарушали запрет определенных действий, а именно, опосредованно пользовались интернетом, а также общались со свидетелями по уголовному делу.

Напомним, фитнес-блогера Валерию Чекалину обвинили в уклонении от уплаты налогов на общую сумму 311 миллионов рублей. Позже Савеловский суд Москвы избрал в отношении Лерчек меру пресечения в виде запрета определенных действий. Также было арестовано имущество супругов Чекалиных.