На монументе "Родина-мать" в Киеве завершились работы по монтажу украинского трезубца на щит Фото: Shutterstock

Украинское издание “Страна” сообщило о завершении установки украинского герба-трезубца на щит монумента “Родина-мать” в столице Украины.

Издание также опубликовало видеозапись и фотографии, свидетельствующие о завершении монтажных работ. В данный момент, как следует из фотографий, рабочие уже разбирают строительное оборудование, а на щите монумента полностью установлен украинский трезубец.

Напомним, в конце июля 2023 года на Украине предложили переименовать монумент в “Украину-мать”. Гендиректор Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук заявлял, что окончательное решение по этому вопросу может быть принято уже в предстоящий день независимости Украины.

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин отмечал, что Владимир Зеленский нанес своей стране непоправимый ущерб, поскольку страна теряет суверенитет при отказе от своей истории, культуры и традиций.