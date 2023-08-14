Путин поддержал идею Росатома создать кластер по ядерному образованию в Обнинске Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Росатома Алексеем Лихачевым поддержал инициативу госкорпорации создать в Обнинске Калужской области кластер по международному ядерному образованию.

«Я думаю, что это востребовано. Конечно, у нас партнеров много», – сказал глава государства в ответ на просьбу Лихачева одобрить создание кластера.

Глава Росатома также рассказал президенту о планах собрать в Обнинске большую конференцию, которую планируют сделать частью Форума молодежи и студентов. По его словам, по ядерной линии в Росатом направляют своих молодых представителей около 50 стран. Очень важно работать с ними и воспитывать своих специалистов отметил Лихачев.

Напомним, в Обнинске была запущена первая в мире атомная электростанция. Она начала свою работу в 1954 году.