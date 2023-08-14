ECIU: Британию ожидает нехватка фруктов и овощей из-за жары на юге Европы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Великобританию ожидает нехватка ряда овощей и фруктов из-за продолжающейся аномальной жары в странах Южной Европы. Об этом пишет The Guardian, ссылаясь на доклад аналитиков Подразделения энергетической и климатической разведки (ECIU).

Как сообщают эксперты, из-за засухи в Средиземноморье существует риск для поставок цветной капусты, брокколи, огурцов, клубники, помидоров, лука, а также других популярных в Великобритании продуктов, большая часть из которых не выращивается в стране. Отмечается, что такой дефицит может также затронуть сладкие перцы, лимоны, апельсины и виноград.

По данным специалистов, в прошлом году на продукцию из средиземноморских стран пришлось свыше четверти продовольственного импорта Великобритании, а именно - 9,8 млн тонн на общую сумму 16 млрд фунтов стерлингов. Уточняется, что одним из ключевых импортеров стала Испания, которая сейчас страдает от экстремальных засух.

Сообщается, что такая нехватка продовольствия может привести к усилению инфляции в Великобритании.

Июль текущего года стал самым жарким месяцем за всю историю соответствующих наблюдений. Как писал сайт KP.RU, он был на 0,33 градуса по Цельсию теплее июля 2019 года, когда был зарегистрирован предыдущий рекорд по средней температуре на уровне 16,63 градуса по Цельсию.