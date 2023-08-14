Трое детей пострадали при взрыве баллончика с дезодорантом под Саратовом Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

В результате взрыва в многоквартирном доме в Вольском районе Саратовской области пострадали четыре человека, в том числе трое детей. Об этом заявили в пресс-службе регионального Министерства здравоохранения.

Как заявил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин, данные о взрыве бытового газа не были подтверждены. «Предварительно, причиной стал взрыв парфюмерного изделия», - приводит ТАСС заявление начальника управления.

В пресс-службе прокуратуры Саратовской области предположительной причиной взрыва назвали воспламенение баллончика с дезодорантом.

В министерстве здравоохранения региона уточнили, что на данный момент двое детей и один взрослый мужчина находятся в состоянии средней степени тяжести, еще один ребенок - в состоянии легкой степени тяжести. «Необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме», - отметили в ведомстве.