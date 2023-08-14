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НовостиПолитика14 августа 2023 12:47

Норвегия поставит Украине систему борьбы с дронами за 70 миллионов долларов

Ее передача будет осуществляться через Международный фонд поддержки Украины
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Норвегия поставит Украине систему борьбы с дронами за 70 миллионов долларов

Норвегия поставит Украине систему борьбы с дронами за 70 миллионов долларов

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина получит от Норвегии систему борьбы с беспилотными летательными аппаратами стоимостью 740 миллионов норвежских крон (70,8 миллиона долларов).

Как сообщается на сайте правительства королевства, контракт на поставку Киеву системы борьбы с дронами получила компания Kongsberg Defence & Aerospace. Ее передача будет осуществляться через Международный фонд поддержки Украины, в котором главным вкладчиком является Норвегия.

Напомним, зимой этого года премьер-министр Норвегии Йонас-Гар Стёре анонсировал предоставление Украине пакета многолетней помощи. Он не не уточнил, какую именно помощь Осло окажет Киеву, но отметил, что Норвегия «поможет сохранить гражданскую инфраструктуру Украины и одновременно окажет военную поддержку».

Позже министр иностранных дел королевства Анникен Хюитфельт заявила, что власти Норвегии предоставят Украине программу военной помощи в размере около семи миллиардов евро, рассчитанную на пять лет.