Психолог рассказала родителям лайфхаки по подготовке ребенка к школе

Родителям рекомендуют учить детей самостоятельности и поддерживать Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Адаптироваться к школе ребенку поможет поддержка родителей и самостоятельность в быту. Об этом рассказала «RuNews24.ru» практикующий психолог Анна Гусева.

«От родителей требуется поддерживать первоклассника эмоционально, проявлять терпение, поощрять старания ребенка», - считает психолог.

Гусева добавила, что также родителям не стоит брать на себя обязанности по ежедневным делам, с которыми вполне сможет справиться первоклассник.

«Большая ошибка родителей самим собирать портфель ребенка, выбирать, что ему надеть. Ведь он будет сам переодеваться на физкультуру, пользоваться школьным гардеробом. Навыки самостоятельности у первоклассника должны быть сформированы», - отметила специалист.

Кроме всего прочего, психолог также дала родителям советы по выбору учебного заведения: по ее мнению, самое важное, чтобы первый учитель умел находить общий язык с детьми. Ведь именно педагог станет первой значимой фигурой новоиспеченного школьника в его новой, почти взрослой жизни.

Что касается периода адаптации, то в среднем, ребенку нужен примерно месяц, чтобы свыкнуться с новыми правилами.

«Адаптация длится от 20-ти до 60-ти дней. Если процесс затягивается до полугода, желательно обратиться к психологу и классному руководителю», - уверена эксперт.