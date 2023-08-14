Французы стали экономить на мыле и шампунях

Французы начали экономить на мыле и шампунях Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Почти половина французов стала экономить на средствах гигиены в 2023 году. Такую тенденцию показало исследование Nielsen IQ для телеканала BFMTV.

Опрос показал, что 45 процентов проживающих во Франции граждан сократили в 2023 году покупки средств по уходу за собой из-за роста инфляции в стране.

К онлайн-шоппингу приобщились 41 процент французов, они ищут наиболее дешевые средства гигиены. Еще 13 процентов французов признались, что стали варить мыло и шампуни у себя дома.

Согласно источнику, стоимость парфюмерии во Франции поднялась на 20-30 процентов. Французы перестали покупать товары по оригинальной стоимости, погрузившись в ожидание редких скидок. Болезненнее всего для них товары для ухода за лицом и ногтями. Французы не готовы экономить на этом.

В среднем за год цены на товары по уходу за собой выросли на 7,9 процентов. А продовольственные товары во Франции подорожали и вовсе на 13,6 процентов.

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