Рабочая группа по СВО за полгода отработала 28 тысяч обращений участников спецоперации

Руководитель группы по СВО, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Фото: ER.RU.

Рабочая группа по вопросам специальной военной операции за шесть месяцев рассмотрела более 28 тысяч обращений участников СВО, сообщил руководитель группы, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Итоги деятельности за полгода отражены в шестом докладе, направленном президенту Владимиру Путину.

«Отработали около 28 тысяч обращений от участников спецоперации и членов их семей. Решили много частных проблем – от возвращения домой ошибочно мобилизованных до обеспечения снаряжением, выплатами, отправки в отпуск», - рассказал Андрей Турчак в своем Telegram-канале.

Многие из обращений военнослужащих были использованы при разработке законодательных инициатив. Некоторые из них уже стали федеральными законами, направленными на поддержку участников спецоперации и членов их семей.

«Среди них – признание ополченцев Донбасса ветеранами боевых действий, право участников СВО на бесплатную юрпомощь, включение их самих и их детей в специальную квоту при поступлении в вузы и ряд других мер поддержки», - отметил Андрей Турчак.

Работа над многими инициативами еще продолжается. В частности, члены рабочей группы предлагают учитывать боевой опыт и квалификацию добровольцев спецоперации при их переходе на контрактную службу. Еще одно важное направление – «бесшовный» перевод участников СВО из военных больниц в гражданские и наоборот, а также увеличение пропускной способности военно-врачебных комиссий.

«Исключение из состава доходов, учитываемых при назначении детских пособий, выплат контрактникам и добровольцам, которые выполняют боевые задачи в зоне СВО, а также единовременных поощрений за награды», - перечислил Андрей Турчак другие инициативы.

По его словам, некоторые проекты законов по поддержке военнослужащих будут обсуждаться уже на ближайшей осенней сессии Госдумы. В том числе депутаты рассмотрят предложение об освобождении погибших или тяжело раненых поручителей-участников СВО от кредитных обязательств. Кроме того, на осенней сессии будет представлена инициатива, предлагающая приравнять к социальным предпринимателям работодателей, обеспечивающих рабочими местами ветеранов СВО. Новый законопроект поможет стимулировать трудоустройство участников спецоперации, в том числе гражданских специалистов, за счет государственных мер поддержки.

Кроме того, депутаты рассмотрят законопроект о государственном страховании военнослужащих, отправившихся на фронт добровольцами. На сессии также продолжится обсуждение инициативы по сохранению выплат на жилье для семей погибших в СВО бывших сотрудников правоохранительных органов. В разных регионах России сумма таких выплат варьируется от 2,7 млн до 5 млн рублей. Андрей Турчак отметил, что в регионах продолжается работа по внедрению Единого стандарта мер поддержки участников СВО и членов их семей.

«Он включает бесплатное соцобслуживание для родителей и супругов бойцов; зачисление детей военнослужащих в кружки, секции, на продлёнку; сохранение льгот и статуса многодетной семьи при гибели в СВО одного из детей и другие меры», - сообщил Андрей Турчак.