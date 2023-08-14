Банк будет финансировать новые инвестиционные проекты в сфере гражданской авиации

Соответствующее соглашение было подписано 14 августа на Международном военно-техническом форуме «Армия-2023». Свои подписи на документе поставили заместитель президента – председателя правления ВТБ Валерий Лукьяненко и генеральный директор АО «ОДК» Вадим Бадеха.

Объединенная двигателестроительная корпорация занимается разработкой, серийным производством и сервисным обслуживанием двигателей. Ее предприятия выпускают оборудование авиации, программ «Роскосмоса», а также для нефтегазовой и энергетической отраслей. ВТБ будет финансировать текущие и новые инвестиционные проекты ОДК, и в частности, обеспечит безопасность международных расчетов.

По словам зампреда – председателя правления ВТБ Валерия Лукьяненко, банк и корпорацию связывает давнее сотрудничество.

«За многолетнюю историю сотрудничества с корпорацией мы совместно реализовали целый ряд стратегически важных проектов. Несмотря на текущую ситуацию, нам удалось обеспечить бесперебойное обслуживание внешнеторговых контрактов предприятий ОДК. После ухода с российского рынка иностранных компаний предприятия получили стимул и дополнительные возможности для развития отечественного двигателестроения. В лице ОДК банк оказывает непосредственную поддержку одной из ключевых отраслей экономики, создающей «сердце» самолета», – прокомментировал Валерий Лукьяненко итоги подписания соглашения.