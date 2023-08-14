В Краснодаре мужчина на самокате сбил женщину с ребенком и скрылся Фото: Алина ПАЛАГИНА

В Краснодаре водитель электросамоката наехал на женщину с ребенком, после чего скрылся, сообщили в краевом Следственном управлении СК России.

Как передает «КП – Кубань», инцидент произошел в пятницу, 12 августа. Водитель самоката не оказал первой помощи пострадавшим и уехал. Женщина и ребенок получили травмы. В настоящее время правоохранители устанавливают личность водителя и все обстоятельства происшествия.

Напомним, в конце июля в Липецке школьник на электросамокате сбил 28-летнюю прохожую. Пострадавшую доставили в медучреждение, врачи оказали помощь и отправили ее домой.

В июне подросток на самокате сбил актрису «Ленкома» Алену Митрошину. В пресс-службе театра рассказали, что у девушки в нескольких местах была сломана челюсть и выбиты зубы, ей провели операцию. Юноша на самокате сбил актрису, нарушив правила дорожного движения.