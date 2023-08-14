Российские войска уничтожили до 150 бойцов ВСУ на Донецком направлении

Российские войска уничтожили до 150 военнослужащих ВСУ на Донецком направлении Фото: Александр КОЦ

Министерство обороны РФ сообщило, что за прошедшие сутки украинские войска потеряли до 150 бойцов и более десяти единиц военной техники на Донецком направлении. Подразделения ВС России на этом участке линии соприкосновения успешно отразили шесть атак противника.

“На донецком направлении активными и слаженными действиями подразделений "Южной" группировки войск, при поддержке штурмовой и армейской авиации успешно отражены шесть атак ВСУ <...> Потери противника составили до 150 украинских военнослужащих”, — следует из свежей сводки о ходе спецоперации на Украине.

Напомним, с начала широкомасштабного наступления Вооруженные силы Украины потеряли уже более 43 тысяч военнослужащих и наемников, а также почти пять тысяч единиц военной техники, так и не добившись серьезных успехов.

В свою очередь главы Минобороны РФ Сергей Шойгу отметил, что широко разрекламированная техника западных союзников Киева оказалась далеко не безупречной, что доказывает выставка боевых трофеев на форуме “Армия - 2023”.