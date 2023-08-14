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НовостиПолитика14 августа 2023 13:32

Российские войска уничтожили до 150 бойцов ВСУ на Донецком направлении

За прошедшие сутки на этом направлении ВС России отбили шесть атак противника
Сергей ЧИКОВ
Российские войска уничтожили до 150 военнослужащих ВСУ на Донецком направлении

Российские войска уничтожили до 150 военнослужащих ВСУ на Донецком направлении

Фото: Александр КОЦ

Министерство обороны РФ сообщило, что за прошедшие сутки украинские войска потеряли до 150 бойцов и более десяти единиц военной техники на Донецком направлении. Подразделения ВС России на этом участке линии соприкосновения успешно отразили шесть атак противника.

“На донецком направлении активными и слаженными действиями подразделений "Южной" группировки войск, при поддержке штурмовой и армейской авиации успешно отражены шесть атак ВСУ <...> Потери противника составили до 150 украинских военнослужащих”, — следует из свежей сводки о ходе спецоперации на Украине.

Напомним, с начала широкомасштабного наступления Вооруженные силы Украины потеряли уже более 43 тысяч военнослужащих и наемников, а также почти пять тысяч единиц военной техники, так и не добившись серьезных успехов.

В свою очередь главы Минобороны РФ Сергей Шойгу отметил, что широко разрекламированная техника западных союзников Киева оказалась далеко не безупречной, что доказывает выставка боевых трофеев на форуме “Армия - 2023”.