Роспотребнадзор отменил анкетирование о COVID-19 для прилетающих в Россию

Роспотребнадзор отменил анкетирование о COVID-19 для прилетающих в РФ из-за рубежа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Роспотребнадзор принял решение отменить анкетирование по COVID-19 для прилетающих в Россию граждан на пунктах пропуска через границу. Об этом говорится в постановлении ведомства.

Соответствующее постановление было введено в России 18 марта 2020 года, в самом начале коронавирусной пандемии. Теперь же анкетирование для прилетающих из-за рубежа пассажиров отменено.

Роспотребнадзор постановил, что тестирование на COVID-19 будет проходить выборочно только среди тех, кто прибыл на территорию РФ из стран, где было зафиксировано ухудшение общей эпидемиологической обстановки. Ранее выборочное тестирование проводилось на любых рейсах из разных стран.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о распространении в мире нового варианта омикрон-штамма коронавируса. Сайт KP.RU рассказал все подробности нового штамма COVID-19 под названием эрис.