Пушилин сообщил, что наступление ВСУ уже выдыхается

Пушилин заявил, что контрнаступление ВСУ выдыхается Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже выдыхается, но продолжает идти. Об этом на полях международного военно-технического форума "Армия-2023" заявил врио главы ДНР Денис Пушилин, слова которого приводит ТАСС.

По словам Пушилина, речи о втором так называемом украинском наступлении не идет.

"(Наступление) пока выдыхается, но еще идет", - заявил врио главы ДНР, отметив сохранение нескольких горячек точек на линии фронта.

"Но подготовленность Вооруженных сил Российской Федерации на совершенно другом уровне, нежели это было полгода назад, не говоря уже о том, что было год назад", - заключил Пушилин.

Ранее KP.RU рассказал, что на Западе стали все чаще говорить о провале наступления киевского режима, сменив риторику на быстрое завершение конфликта мирным путем.

При этом в провале контрнаступления Запад и Украина не хотят брать вину на себя, обвиняя в этом друг друга. Пока стороны выясняют, кто же виноват, потери ВСУ растут каждый день. Украинская армия с начала наступления лишилась минимум 43 тысяч солдат.