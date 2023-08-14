Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский рискует скоро потерять пост президента

Политолог Соскин: Зеленский может лишиться помощи США уже осенью 2023 года Фото: REUTERS

Бывший советник Леонида Кучмы украинский политолог Олег Соскин заявил, что президент Владимир Зеленский и его партия "Слуга народа" могут в скором времени потерять власть из-за возможного импичмента президента США Джо Байдена.

“Это сразу приведет к отставке Зеленского и "Слуг народа". Тогда придется отменять военное положение и проводить выборы. <…> Для Зеленского приходит тяжелая осень. <…> Его падение произойдет именно через Соединенные Штаты”, — заявил эксперт в своем видеоблоге.

По мнению Соскина, назревающий коррупционный скандал вокруг сына действующего американского президента Хантера Байдена может стать поводом для объявления процедуры импичмента Джо Байдену, из-за чего уже осенью 2023 года киевский режим может оказаться без военной поддержки со стороны США.

Напомним, в конце июня Хантер Байден пошел на сделку с минюстом США и признал себя виновным по ряду обвинений, предъявленных ему в ходе продолжающегося следствия.

При этом уже в начале августа конгрессмен от партии республиканцев Грег Стюби внес на рассмотрение конгресса резолюцию об объявлении импичмента действующему президенту.