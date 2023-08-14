Минэкономразвития: Курортный сбор в России будут вводить на добровольной основе

Курортный сбор в России будут вводить на добровольной основе Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Регионы России будут устанавливать курортный сбор на добровольной основе, сообщили в Министерстве экономического развития РФ.

«Курортный сбор в регионах будет вводиться на добровольной основе. Главы субъектов будут самостоятельно принимать решение о необходимости его введения», – передает ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

Как писал сайт KP.RU, в понедельник, 15 августа, президент России Владимир Путин поручил правительству РФ внести в законодательство изменение, согласно которому органы государственной власти субъектов страны будут иметь право на курортный сбор в Крыму, Санкт-Петербурге, а также в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях.

Напомним, курортный сбор - специальный налог на туристов, который взимается с 2018 года с приезжих в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях и ряде других субъектов РФ. Сам закон был принят летом 2017 года, а в декабря 2022 Путин продлил его действие до 31 декабря 2024.