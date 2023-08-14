При сходе лавины в КБР один турист погиб и шесть пострадали

Один человек погиб из-за камнепада. ФОТО: МЧС КБР

В ущелье Безенги в Кабардино-Балкарии при сходе лавины погиб один человек и еще шесть пострадали. С высоты 4000 метров в районе ледника Мижирги сошла снежно-ледовая лавина. Туристы находились в 1000 метрах под ней, и когда комья снега со льдом достигли их, масса набрала высокую скорость. Об этом сообщает Newstracker со ссылкой на пресс-службу высокогорного поисково-спасательного отряда.

— Пострадало 7 человек которые находились на стоянке (высота 3000 метров), один из них получил травмы не совместимые с жизнью. К месту отправились альпинисты находящиеся на ближайших маршрутах которые оказали первую помощь пострадавшим, – пишет поисково-спасательный отряд.

К эвакуации пострадавших приступили восемь спасателей на двух вертолетах. Сейчас все пострадавшие эвакуированы, первым рейсом самых тяжело травмированных доставили в республиканскую клиническую больницу в Нальчике. Вторая группа забрала остальных и спустила до альплагеря.