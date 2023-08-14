Заседание Центробанка по ключевой ставке запланировано на 15 августа 2023

Банк России проведет заседание по ключевой ставке 15 августа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Банк России проведет внеочередное заседание по ключевой ставке во вторник, 15 августа, сообщает пресс-служба Центробанка.

«Во вторник, 15 августа, состоится заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки», – говорится на сайте ЦБ.

О решении Совета директоров регулятор сообщит в пресс-релизе в 10:30 мск, уточнили в Центробанке.

Напомним, зампред ЦБ России Алексей Заботкин считает высокой вероятность повышения ключевой ставки, поскольку прогнозируется высокая инфляция.

В июле Центробанк поднял ключевую ставку с 7,5% до 8,5%. Сайт KP.RU объяснял, как в связи с этим поменялись кредиты и вклады. Так, повышенная ставка делает привлекательнее сбережения в рублях, а хранить национальную валюту на вкладах или в гособлигациях становится выгоднее. При этом повышение ключевой ставки помогает снизить спрос в экономике.