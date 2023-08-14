Президент Бразилии: страны БРИКС намерены обсудить Украину и борьбу с бедностью

Президент Бразилии заявил, что страны БРИКС намерены обсудить Украину и бедность Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На предстоящем саммите БРИКС страны-участники "пятерки" могут обсудить украинский вопрос, а также борьбу с бедностью. Об этом заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в ходе еженедельного прямого включения в соцсетях.

По словам Лулы да Силвы, на саммите в Йоханнесбурге будут обсуждаться вопросы мира, в том числе ситуация вокруг Украины. Глава Бразилии заявил, что в конечном счете Москва и Киев не могут не сесть за стол переговоров и не прийти к "общему знаменателю".

Лула да Силва также считает важным поднять вопрос бедности и социально-экономического неравенства. Он заявил, что потраченные развитыми странами 2,2 триллиона долларов на вооружение можно было бы направить на борьбу с безработицей и голодом.

"Помимо того, чтобы тратить на оружие и отправку солдат, нужно также подумать о том, сколько придется потратить на восстановление того, что будет разрушено", - заключил президент Бразилии.

Напомним, саммит стран БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, Китай, ЮАР) состоится с 22 по 24 августа в ЮАР.