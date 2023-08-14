Что произошло за день: главные события 14 августа

ВС России поразили места производства и хранения беспилотных катеров ВСУ Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Министерство обороны РФ сообщило, что ночью 14 августа российские войска нанесли удар по местам производства и хранения беспилотных катеров ВСУ которые используются киевским режимом для проведения террористических атак. В Минобороны подчеркнули, что все назначенные цели поражены.

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Официальный курс доллара превысил 101 рубль, а курс евро превысил отметку в 110 рублей. Банк России планирует провести внеочередное заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке 15 августа.

МИД Украины подтвердил гибель своего дипломата в Армении, опубликовав на своем сайте соболезнования родным и близким Александра Сенченко. Временный поверенный в делах Украины в Армении утонул в озере Севан днем ранее.

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