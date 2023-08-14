Таролог назвала Анастасий и Татьян самыми «нервными» женскими именами

Таролог назвала женские имена, чьи носительницы, по ее мнению, могут быть поддержаны нервным срывам Фото: Алексей КОПАЕВ

На характер женщины может повлиять ее имя, так считает таролог Саона, которая назвала «Пятому каналу» топ-пять самых «нервных» имен.

«Анастасия сильно зависит от чужого мнения. Легковерность и мнительность часто приводят их в больничную койку», - рассказала Саона, добавив, что именно женщины с этим именем волнуются чаще остальных.

На второе место таролог поместила имя Татьяна. Саона считает, что именно Тани нередко плачут плачут и притягивают негатив, идущий от окружающих.

А вот Анны, отметила таролог, достаточно терпеливы и держат обиды в себе. Однако и с Аней может случиться нервный срыв, поэтому обладательницам данного имени следует научиться расслабляться.

На четвертом месте «нервных» имен Саона поместила Марию. Саона уверена, что Маши очень мнительны и любят фантазировать на тему ревности, из-за чего могут вспылить.

А завершают топ волнительных женщин Светланы.

«Светы часто принимают каждую мелочь близко к сердцу», — рассказала Саона.

Также телеканал «360» сообщал, что по мнению таролога Галины Янко, героические профессии часто выбирают Стрельцы и Львы.