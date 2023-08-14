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НовостиОбщество14 августа 2023 15:25

Таролог назвала Анастасий и Татьян самыми «нервными» женскими именами

Таролог Саона: Анастасия и Татьяна нервничают чаще других женщин
Валентина БРЫКАЛИНА
Валентина БРЫКАЛИНА
Таролог назвала женские имена, чьи носительницы, по ее мнению, могут быть поддержаны нервным срывам

Таролог назвала женские имена, чьи носительницы, по ее мнению, могут быть поддержаны нервным срывам

Фото: Алексей КОПАЕВ

На характер женщины может повлиять ее имя, так считает таролог Саона, которая назвала «Пятому каналу» топ-пять самых «нервных» имен.

«Анастасия сильно зависит от чужого мнения. Легковерность и мнительность часто приводят их в больничную койку», - рассказала Саона, добавив, что именно женщины с этим именем волнуются чаще остальных.

На второе место таролог поместила имя Татьяна. Саона считает, что именно Тани нередко плачут плачут и притягивают негатив, идущий от окружающих.

А вот Анны, отметила таролог, достаточно терпеливы и держат обиды в себе. Однако и с Аней может случиться нервный срыв, поэтому обладательницам данного имени следует научиться расслабляться.

На четвертом месте «нервных» имен Саона поместила Марию. Саона уверена, что Маши очень мнительны и любят фантазировать на тему ревности, из-за чего могут вспылить.

А завершают топ волнительных женщин Светланы.

«Светы часто принимают каждую мелочь близко к сердцу», — рассказала Саона.

Также телеканал «360» сообщал, что по мнению таролога Галины Янко, героические профессии часто выбирают Стрельцы и Львы.