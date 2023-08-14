Блинкен объявил о новом пакете военной помощи Украине на 200 миллионов долларов

США направят Украине новый пакет военной помощи на 200 миллионов долларов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты направят Украине новый пакет военной помощи на общую сумму 200 миллионов долларов, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Сегодня мы объявляем об очередном пакете помощи. Этот пакет, который оценивается в 200 миллионов долларов, включает боеприпасы для систем противовоздушной обороны, артиллерийские снаряды, средства защиты от бронетехники и дополнительное оборудование для разминирования», – приводятся его слова на сайте Госдепа.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в беседе с Блинкеном попросил передать Киеву дальнобойные ракеты ATACMS.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты выделят Украине пакет военной помощи на 200 миллионов долларов. Речь шла о противотанковых военных комплексах AT-4, TOW и Javelin, управляемых ракетах GMLRS, средствах для разминирования, стрелковом оружии и различных боеприпасах, в том числе для ЗРК Patriot.