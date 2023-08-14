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НовостиВ мире14 августа 2023 15:11

Пассажирский самолет пролетел через Украину впервые с начала спецоперации

NRK: Самолет турецкой BBN Airlines из-за непогоды пролетел через Украину
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Пассажирский самолет пролетел через Украину впервые с начала спецоперации

Пассажирский самолет пролетел через Украину впервые с начала спецоперации

Фото: Иван ВИСЛОВ

Пассажирский самолет пролетел влетел в закрытое небо Украины впервые с начала военной спецоперации.

Как передает телеканал NRK, речь идет о лайнере Airbus A320-200 турецкой авиакомпании BBN Airlines. Сообщается, что 25 июля самолет с 180 пассажирами на борту следовал из Осло в Анталью, но из-за надвигавшейся бури отклонился от маршрута и пролетел через Украину.

Согласно данным сервиса отслеживания полетов Flightradar24, пассажирское судно оказалось в воздушном пространстве Украины у границы с Румынией. В авиакомпании пообещали принять меры для предотвращения подобных инцидентов.