Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел перенёс операцию на сердце Фото: REUTERS

Наместник Киево-Печерской лавры, гонимый СБУ и раскольнической ПЦУ, митрополит канонической Украинской православной церкви Павел был госпитализирован в одну из кардиологических больниц Киева. Он перенёс операцию на сердце, как сообщил его адвокат Никита Чекман в своих соцсетях.

«Митрополит Павел сегодня был срочно доставлен в кардиологическое отделение одной из больниц города Киева, его состояние потребовало оперативного вмешательства», - написал адвокат.

В понедельник, 14 августа 2023 года, суд должен был рассмотреть ходатайство украинской прокуратуры, которая настаивает на увеличении суммы залога для митрополита вдвое. В настоящий момент эта сумма составляет 33 млн гривен (почти миллион долларов). При этом залог был внесён ещё 7 августа, и митрополит находился на свободе, с рядом ограничений. Например, он не имеет права покидать село Вороньков без ведома следователя, обязан носить электронный браслет, не общаться со свидетелями и «потерпевшими».

Ранее KP.RU сообщил, что митрополита Павла освободили под залог в 33 млн гривен, до рассмотрения ходатайства прокуратуры об удвоении этой суммы.