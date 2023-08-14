Политолог Топорнин усомнился в способности Запада ускорить поставки оружия Киеву Фото: EAST NEWS

Западные союзники Украины вряд ли смогут значительно ускорить поставки вооружения для ВСУ, поскольку Киев просит слишком много. Такое мнение выразил политолог Николай Топорнин в беседе с «Лентой.ру».

— Что касается ускорения поставок, я думаю, это маловероятно. Во-первых, Украина просит поставки в достаточно большом количестве, во-вторых, она интересуется дорогостоящим военным оборудованием и тем, которое не находится в избытке. По некоторым видам вооружений есть дефицит внутри НАТО, — подчеркнул эксперт.

Топоронин отметил, что для изготовления дефицитного военного оборудования, Альянсу необходимо немало времени и денег. Например сейчас известно о дефиците 155-миллиметровых снарядов, производство которых находится за рубежом, поэтому нарастить их производство попросту невозможно в короткие сроки.

При этом стало известно, что Украина получала оружие от 20 стран еще до начала специальной военной операции. Среди них — 16 стран Североатлантического альянса. Уже после начала спецоперации, союзники Киева нарастили объем поставок и добавились другие страны. Об этом рассказали на сайте Пятого канала.