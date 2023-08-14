Рейс Red Wings вылетел из Екатеринбурга в Анталью после 37-часовой задержки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Самолет авиакомпании Red Wings вылетел из Екатеринбурга в Анталью после 37-часовой задержки. Данный рейс должен был вылететь из столицы Урала 13 августа в 5:20 мск, однако самолет взлетел лишь на следующий день в 18:30 мск.

В Росавиации отметили, что вылет задержали из-за технической неисправности двух самолетов авиакомпании. При этом часть пассажиров Red Wings было решено передать авиакомпании “Икар”. Из-за задержки 23 туриста отказались от полета.

По данным транспортной прокуратуры, второй рейс в Анталью отправится в ночь на 15 августа.