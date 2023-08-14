Стала известна причина частого появления синяков Фото: Shutterstock

На частое появление синяков могут влиять физиологические факторы. Так например дефицит витамина С и Р могут повлиять на повышенную ломкость сосудов. Об этом рассказала сосудистый хирург Анастасия Акулова в статье для «Газета.Ru».

— Ломкость сосудов возникает из-за неполноценного питания, особенно при недостатке витаминов С (аскорбиновая кислота) и Р (рутин). К повышенной ломкости сосудов (особенно капилляров) приводит сахарный диабет, — подчеркнула Акулова.

Она также отметила, что часто синяки могут появляться во время беременности, поскольку происходит дисбаланс гормонов. Сосуды могут поражаться и при системных аутоиммунных заболеваниях.

Довольно полезным сезонным фруктом для восполнения запаса витаминов можно назвать персики. В них содержится не только витамин С, но и витамины А и Е, которые в целом положительно влияют на состояние кожи и улучшают тонус. Об этом рассказали дерматолог Пасихат Магомедова, слова которой привели «Известия».