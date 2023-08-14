Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Польша планирует вторгнуться на западную Украину

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Польша намерена вторгнуться на западную Украину Фото: Shutterstock

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что российская армия может отреагировать на возможное вторжение польских войск на западную Украину.

“Зависит от Запада, расширятся ли военные действия. <…> Если Запад нарастит угрозу и Польша решится на вторжение на Украину, ее западную часть, <…> то Россия может поменять свои военные цели”, — заявил эксперт в интервью журналисту Стивену Гарднеру.

Джонсон считает, что в данный момент главной задачей российских войск является ослабление ВСУ, после чего они смогут форсировать Днепр и освободить Одессу.

Напомним, ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор отмечал, что после разгрома ВСУ часть территорий Украины может перейти под контроль Польши.

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин также заявлял, что польские власти готовятся к расчленению Украины, введением якобы миротворческих войск в западную часть страны.

В свою очередь зампред Совбеза России Дмитрий Медведев еще в 2022 году предупреждал, что Польша “прощупывает почву” для “фактической аннексии” Украины.