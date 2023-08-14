Россиянам рассказали о наиболее выгодных инвестициях при падении рубля Фото: Shutterstock

Наиболее надежным способом сохранения капитала в непростой экономической ситуации будет инвестирование средств в золото, недвижимость и вклады в облигации федерального займа. Об этом рассказала финансист Ирина Пыхтина, слова которой приводит РИАМО.

Она отметила, что золото — защитный актив всех времен и народов, который постоянно растет и сейчас достиг максимального значения в две тысячи долларов за тройскую унцию.

— Но эффективность инвестиций в золото нужно оценивать в 10-летней перспективе как минимум. Так, в 2003 году цена тройской унции составляла всего 380 долларов, в 2013 году – 1300 долларов. То есть прибыль владельцев золота составила 26% годовых за 10 лет и 66% годовых за 20 лет, — подчеркнула Пыхтина.

Вложения в недвижимость также имеют мало рисков, поскольку цена на нее в России наименее зависима от колебаний курса рубля.

Также в сложной экономической ситуации можно присмотреться к облигациям государства, которые могут приносить доход в 10-11 процентов. Такой совет дал финансовый эксперт Михаил Беляев, слова которого привели на сайте телеканала «360».