Red Wings отправит резервный борт за застрявшими в Анталье туристами Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Авиакомпания Red Wings направит в Анталью резервный борт, который вывезет застрявших в аэропорту российских туристов. Вылет должен состояться из аэропорта Жуковского в ближайшее время, как сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Авиакомпанией Red Wings в ближайшее время планируется для обеспечения перевозки пассажиров из Антальи в Екатеринбург направить из аэропорта Жуковского (Московская область) резервное воздушное судно», - говорится в сообщении.

Также в ведомстве подчеркнули, что уже вылетевший из Екатеринбурга в Анталью самолёт также используют для вывоза туристов. О времени вылета из Турции сообщат отдельно, после подготовки рейса к обратному перелёту.

Ранее KP.RU сообщил, что ещё 13 августа появилась информация о застрявших в аэропорту Антальи россиянах, которые не могут вернуться домой из-за проблем авиакомпании. Пока что людей разместили в свободном пятизвёздочном отеле.