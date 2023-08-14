Наталья Штурм после пластики потеряла голос Фото: СОЦСЕТИ

Наталья Штурм недавно решилась на «улучшайзинг», и исполнительница «Школьный роман» сделала себе лицо, живот и улучшила форму ягодиц. Операция прошла успешно, но потом артистку ждал неприятный сюрприз.

Пластику она решила сделать спонтанно. Решила и не стала долго тянуть, на следующий день оказалась в клинике.

Липосакцию сделали вибрационным методом, так что неровностей в будущем можно избежать. Но основной предмет ее гордости – ягодицы.

- Врачи перенесли жировую прослойку из живота в ягодичную часть. Теперь мои ягодицы еще более аппетитные и сексуальные, - делится артистка с сайтом mk.ru.

За 4,5 часа, что длилась операция, медики успели много, так что период восстановления тоже затянется. Планируется, что через пару недель она уже придет в себя. И хотя операция прошла по плану, артистка испытала сильный стресс.

– Проснулась и поняла, что у меня пропал голос. Очень испугалась. Видимо, наркоз как-то действует на голосовые связки. Через три дня голос восстановился, - радуется артистка.

Сейчас она придерживается диеты и исключила все физические нагрузки. А еще ей нельзя улыбаться, и это сложнее всего, так как коллеги регулярно присылают смешные видео, чтобы поднять ей настроение.