В крупных районных центрах Белгородской области откроют филиалы Центра «ВОИН»

Фото: Пресс-служба Центра "ВОИН"

Планами по созданию в 2024 году нескольких муниципальных отделений Центра поделилась временно исполняющая обязанности заместителя Губернатора Белгородской области – Министра по делам молодежи Татьяна Киреева

Татьяна Киреева рассказала во время посещения стенда Центра «ВОИН» на Международном военно-техническом форуме «Армия-2023», что в следующем году подразделения Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи предполагается организовать во всех крупных муниципалитетах Белгородской области.

«Мы видим, насколько востребован проект в нашем регионе. В планах следующего года – постараться охватить работой Центра «ВОИН» все крупные муниципалитеты Белгородской области. Также планируется тиражировать эту подготовку на белгородские вузы. Все те знания и навыки, которые белгородцы получают в ходе обучения в Центре «ВОИН», в нашем приграничном регионе в самом прямом смысле слова жизненно необходимы. И очень важно, чтобы как можно больше молодых людей прошли подготовку по программам Центра», – заявила Татьяна Киреева.

Она также отметила востребованность в период летних каникул патриотических смен «Время героев», которые организованы Центром «ВОИН» для подростков 14–17 лет. Этим летом в сборах приняли участие 1200 курсантов.

На стенде Центра «ВОИН» представлено оборудование, которое используется в обучении молодежи. Среди оснащения беспилотные летательные аппараты, макеты взрывных устройств и автоматы. Большой интерес у Татьяны Киреевой вызвал манекен-симулятор пациента тактической медицины. Его использование дает возможность отрабатывать навыки оказания первой помощи максимально реалистично.

КОНКРЕТНО

Белгородская область стала первой в Центральном федеральном округе, где в мае этого года создан региональный филиал Центра «ВОИН». В июле подразделение организовано в Старом Осколе. А в августе отделения Центра начали работать еще в пяти муниципалитетах региона.

С мая в Белгородской области трехмесячную программу подготовки прошли 300 подростков. С начала учебного года их обучение продолжится. Курсанты освоят азы тактической медицины, получат навыки инженерной, тактической и огневой подготовки, познакомятся с основами организации связи и пилотирования БПЛА. Эти умения пригодятся молодым людям не только в армии, но и в гражданской жизни. В образовательном процессе используются различные интерактивные формы обучения – VR-технологии, современные тренажеры, лазертаг и другие.