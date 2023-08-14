В Центробанке спрогнозировали повышение годовой инфляции в России

В ЦБ РФ заявили, что годовая инфляция в России продолжит повышаться Фото: REUTERS

Центральный Банк России спрогнозировал повышение темпов инфляции в России в ближайшие месяцы. Из материалов регулятора следует, что по итогам 2023 года инфляция должна составить от 5 до 6,5 процента.

“По прогнозу Банка России, в ближайшие месяцы годовая инфляция продолжит повышаться. Это будет связано с нарастанием ценового давления и выходом из расчета годовой инфляции низких значений месячных приростов летнего периода 2022 года”, — отмечает ЦБ РФ.

При этом, по прогнозам Центрального банка, в 2024 году инфляция вернется на уровень 4 процента и будет находиться на этом уровне и в дальнейшем. Также из материалов ЦБ следует, что за последние три месяца цены на потребительские товары росли со средним темпом в 0,61 процента в месяц, что соответствует годовому значению в 7,6 процента.

Сайт KP.RU рассказывал, что главной причиной ускорения темпов инфляции обычно является снижение курса рубля, тем временем стоимость доллара 14 августа превысила 101 рубль.