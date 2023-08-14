Четыре человека пострадали после ЧП на месторождении в ХМАО Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Четверых человек госпитализируют в Няганскую окружную больницу, все находятся в тяжёлом состоянии. Как сообщило агентство ТАСС, со ссылкой на представителя медицинского учреждения, всех пострадавших везут в больницу после ЧП на нефтяном месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе.

«К нам везут четырех пострадавших с месторождения. Все тяжелые. Предварительно, 70% ожога», - заявили в медучреждении.

Подробностей инцидента пока нет, известно только, что ЧП произошло на Талинском месторождении.

Ранее KP.RU сообщил, что один человек погиб, и ещё шестеро пострадали после схода лавины в Кабардино-Балкарии.