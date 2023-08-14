Пять человек погибли во время взрыва на АЗС в Махачкале

Три человека погибли во время взрыва на АЗС в Махачкале

Во время взрыва автозаправочной станции в Махачкале погибли пять человек, ещё десять пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Республики Дагестан.

Согласно данным экстренных служб, площадь пожара на данный момент составляет около 500 квадратных метров, при этом сообщается, что есть угроза повторного взрыва. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, они отводят людей подальше от возгорания.

Ранее KP.RU сообщил, что в Махачкале произошёл взрыв в здании автосервиса. Следом взорвалась и стоящая рядом АЗС, огнём охватило в том числе несколько автомобилей.

Новость дополняется