Офицер НАТО Атламазоглу: российский "Ланцет" нанес тактический удар по ВСУ Фото: Александр КОЦ

Массовое применение ВС России беспилотников "Ланцет" стало тактическим ударом для украинской армии. Такого мнения придерживается бывший офицер НАТО Ставрос Атламазоглу, пишет 19Fortyfive.

По его словам, российские военные используют беспилотники для разных целей, в том числе и для разведки, и для нанесения ударов. Особую опасность и тактическую угрозу на передовой представляют собой дроны-камикадзе "Ланцет", считает автор.

Атламазоглу также добавил, что Украина теряет беспилотники в промышленных масштабах. За месяц Киев лишился десяти тысяч штук БПЛА. По словам военного, ВСУ используют дроны в разных целях, однако большая зависимость от беспилотников имеет очень высокую цену.

Ранее издание The Telegraph сообщало, что украинские солдаты считают одной из основных угроз российские дроны-камикадзе "Ланцет".