Число пострадавших от взрыва на автозаправке в Махачкале выросло до 20 человек. Фото: скриншот с видео

В Махачкале увеличилось число пострадавших в результате взрыва на АЗС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства здравоохранения.

На данный момент число получивших травмы при взрыве автозаправочной станции достигло 20 человек. При этом, на месте продолжают работать сотрудники МЧС России. В тушении пожара принимают участие более 70 человек.

Напомним, вечером 14 августа стало известно о взрыве на окраине Махачкалы в одном из автосервисов. Следом взорвалась и стоящая рядом АЗС, огнём охватило в том числе несколько автомобилей.

По информации экстренных служб, площадь возгорания составляет около 500 квадратных метров, кроме того, существует угроза повторного взрыва. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, они отводят людей подальше от возгорания. В результате ЧП погибли пять человек.