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НовостиОбщество14 августа 2023 21:31

При взрыве на АЗС в Махачкале погибли 12 человек

Число пострадавших от взрыва на АЗС в Махачкале выросло до 42 человек
Юлия ВАСИЛЬЕВА
При взрыве на АЗС в Махачкале погибли 12 человек

При взрыве на АЗС в Махачкале погибли 12 человек

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В понедельник, 14 августа, в Махачкале прогремел взрыв на заправочной станции. По предварительной версии, взорвалось газовое оборудование.

Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Дагестана, число пострадавших по уточненным данным на 23:25 по московскому времени составило 50 человек.

Также в результате взрыва на АЗС погибли двенадцать человек, двое из которых дети. По данным регионального ведомства, в больницах Махачкалы достаточно коек для лечения пострадавших в ЧП.

Ранее была информация о 20 пострадавших. По информации экстренных служб, площадь возгорания на 22:40 составляла около 500 квадратных метров, кроме того, существует угроза повторного происшествия. После взрыва на автозаправке огнем были охвачены несколько автомобилей. На месте случившегося работают сотрудники правоохранительных органов, они помогают отводить людей подальше от места возгорания.