Посол Антонов: США отказали представителям РФ в визах на мероприятия АТЭС

Посол Антонов: США отказали представителям РФ в визах на мероприятия по линии АТЭС Фото: REUTERS

США используют свое председательство в АТЭС для того, чтобы дискриминировать участие представителей РФ в работе форума путем отказа в выдаче виз и препятствования для подключения по видеосвязи. Об этом сообщил российский посол Анатолий Антонов.

Он заявил, что такие инциденты были замечены на встречах старших должностных лиц форума в Сиэтле. По его словам, Соединенные Штаты злоупотребляют статусом принимающей стороны, представители сразу нескольких министерств и ведомств не получили визы.

Посол РФ выразил "серьезную тревогу" из-за предстоящего в ноябре саммита АТЭС. Он призвал США выдавать в срок все запрошенные визы.

"Мы требуем от администрации США ответственного исполнения взятых на себя обязанностей в качестве председателя форума", - заявил Антонов.

Ранее в Кремле говорили о том, что не ждут приглашения Путина на мероприятие АТЭС в Сан-Франциско.