Возгорание после взрыва на АЗС в Махачкале локализовано. Фото: скриншот с видео

В Махачкале произошел взрыв на автозаправке, в результате которого погибли 12 человек и 56 пострадали. Возгорание, произошедшее после взрыва, удалось локализовать, сообщили в региональном ГУ МЧС.

"Возгорание локализовано", - сообщили ТАСС в в пресс-службе ГУ МЧС России по Дагестану.

Кроме того, в региональном Минздраве сообщили, что число пострадавших при взрыве выросло с 50 до 56 человек. Среди них 13 детей.

Напомним, 14 августа на одной из автозаправочных станций на окраине Махачкалы прогремел взрыв. По предварительным данным, взорвалось газовое оборудование. В результате ЧП погибли двенадцать человек, из них двое детей. Кроме того, 50 человек получили травмы. По данным регионального Минздрава, в больницах Махачкалы достаточно коек для лечения пострадавших в ЧП. После взрыва на АЗС загорелись несколько автомобилей. По данным на 22:40 мск площадь пожара составляла 500 кв м. На месте произошедшего дежурят сотрудники правоохранительных органов, которые помогают отводить людей подальше от места возгорания.