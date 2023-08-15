Прототип героя "Игры на понижение" Бьюрри сделал ставку на обвал рынка США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Прототип героя фильма "Игра на понижение" Майкл Бьюрри избавился от акций китайских компаний JD.com и Alibaba и открыл 27 новых позиций, в числе которых крупные сделки с пут-опционами на бумаги американских ETF.

Хедж-фонд Scion Asset Management Майкла Бьюрри (прототип героя книги Майкла Льюиса, по которой сняли фильм "Игра на понижение") опубликовал информациюпо сделкам за второй квартал 2023 года. Бьюрри сделал ставку на падение американского рынка а также полностью избавился от бумаг крупнейших китайских ретейлеров — JD.com и Alibaba. Об этом говорится в декларации, предоставленной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

На конец второго квартала года в фонде Бьюри были позиции в бумагах 46 организаций и две позиции в производных финансовых инструментах. На топ-10 позиций фонда приходилось 97,09% всей стоимости портфеля. Сумма на 30 июля 2023 года составила $1,73 млрд.

В портфеле Майкла Бьюрри наибольшую долю заняли пут-опционы (инструмент, позволяющий трейдеру заработать на падении актива - ред.) на акции фонда SPDR S&P 500 ETF Trust (51,05%), а также пут-опционы на бумаги фонда Invesco QQQ ETF (42,54%). То есть, в общей сложности на пут-опционы против рынка США на конец второго квартала пришлось 93,59% от всего портфеля фонда, сообщает РБК.

Между тем, в США республиканцы раскритиковали демократов и Джо Байдена за выделение огромных средств на поддержку Киева, тогда как на Гавайях люди погибают из-за катастрофических лесных пожаров. Их поддержал и бизнесмен Илон Маск.