Россия выведет на орбиту десятки спутников в качестве попутной нагрузки до конца 2023 года Фото: EAST NEWS

Несколько десятков малых космических аппаратов запустят на орбиту как попутную нагрузку во время выведения спутников в рамках федеральной космической программы. Об этом сообщил генеральный директор АО "Главкосмос", входящей Роскосмос, Дмитрий Лоскутов.

"Несколько десятков аппаратов запустят в качестве попутных полезных нагрузок. Надеюс ь, что будет еще два запуска с попутными полезными нагрузками до конца 2023 года", - заявил Лоскутов на Международном военно-техническом форуме, сообщает ТАСС.

По его словам, пуски будут проходить в рамках федеральной космической программы. При этом, иностранные аппараты тоже есть, сообщил гендиректор.

Между тем, институт космических исследований РАН завершил экспресс-анализ телеметрии и данных научных приборов космического аппарата “Луна-25”, полученных на расстоянии около 310 тысяч километров от Земли. Эксперты получили первые снимки аппарата из космоса.