В результате взрыва на АЗС в Махачкале пострадали 66 человек. Фото: скриншот с видео

Вечером в понедельник, 14 августа, в Махачкале прозвучал взрыв на автозаправочной станции. Число пострадавших составило 66 человек.

Как сообщили в региональном Министерстве здравоохранения, всего пострадали 66 человек, из которых 10 находятся в тяжелом состоянии.

В 1:50 мск региональное ГУ МЧС сообщило о ликвидации возгорания в автосервисе и на АЗС в Махачкале. Открытое горение было ликвидировано. Пожарные проводят проливку, а также разбирают конструкции на месте пожара. В результате ЧП на АЗС погибли 12 человек.

Напомним, по предварительной информации, взорвалось газовое оборудование. После взрыва на автозаправочной станции огнем было охвачено несколько автомобилей.По данным на 22:40 мск площадь пожара составляла 500 кв м, после чего площадь возгорания выросла до 600 кв м. Всем пострадавшим незамедлительно была оказана медицинская помощь, в больницах Махачкалы достаточно коек для лечения пострадавших в ЧП.