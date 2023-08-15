В Доминикане из-за взрыва на заводе пластмасс погибли 10 человек, 28 пострадали Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Доминиканской Республике в провинции Сан-Кристобаль произошел взрыв на заводе по производству пластмасс. ЧП случилось в понедельник, 14 августа. Об этом сообщает газета Hoy.

В результате произошедшего по меньшей мере 10 человек погибли, еще 28 человек получили ранения и ожоги из-за взрыва. Часть пострадавших сейчас находится в медицинских учреждениях.

Пожарные продолжают ликвидировать возгорание, которое было спровоцировано взрывом. Также на данный момент идут поиски погибших и раненых. Власти республики расследуют причины происшествия.

Между тем, из-за катастрофических лесных пожаров на Гавайях продолжают погибать люди. Республиканцы раскритиковали демократов и Джо Байдена за поддержку Киева на фоне ЧП. Лесные пожары были вызваны сильным ветром, прошедшими в результате урагана Дора, который застал врасплох жителей острова Мауи в четверг, 10 августа.