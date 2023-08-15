Глава Дагестана заявил, что пожар на АЗС произошел из-за взрыва напротив станции. Фото: скриншот с видео

Причины и характер взрыва на АЗС в Махачкаде уточняются. При этом, изначально взрыв произошел напротив автозаправочной станции, сообщил журналистам глава Республики Дагестан Сергей Меликов.

"С данной точки взрыва сдетонировали емкости напротив стоящей заправки, в результате чего произошли возгорание и пожар", - заявил он.

Также по словам Меликов, на месте происшествия развернут оперштаб, ситуация контролируется властями. Там же будут приниматься меры по оказанию помощи пострадавшим и помощи по восстановлению инфраструктуры участка трассы. Для восстановления движения по федеральной трассы с утра предпримут необходимые шаги.

Эвакуация пострадавших при взрыве в медучреждения завершена. В ликвидации последствий задействованы все службы, гражданам настоятельно рекомендуется не паниковать и сохранять спокойствие, заключил Меликов.

Напомним, число пострадавших в результате взрыва составило 66 человек. 12 человек погибли.