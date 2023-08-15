У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 3,5 Фото: REUTERS

В Камчатском заливе Тихого океана у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 3,5. Об этом сообщает Камчатский филиал геофизической службы РАН.

По данным филиала, в Камчатском заливе Тихого океана было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,5. Очаг находился на глубине 61 километр под морским дном. Дл ближайшего населенного пункта Усть-Камчатск - 58 километров.

При этом, в населенных пунктах землетрясение не ощущалось, местные жители о произошедшем не сообщали. Никаких разрушений и жертв в результате землетрясения нет, сообщили в ГУ МЧС по Камчатскому краю.

Между тем, в Китае количество пострадавших в результате землетрясения магнитудой 5,5, произошедшего на востоке страны в провинции Шаньдунь выросло до 21 человека.По предварительной информации, 126 зданий в результате случившегося были полностью разрушены.